Tentato femminicidio a Vellezzo Bellini (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 41 anni di Pavia ha aggredito la compagna, incinta di due mesi, e le ha dato fuoco. L'uomo è stato arrestato e la donna è stata ricoverata. Uomo ubriaco a Pavia dà fuoco alla compagna incinta dopo averla cosparsa d’alcool: arrestato 41enne per Tentato omicidio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 41 anni di Pavia ha aggredito la compagna, incinta di due mesi, e le ha dato fuoco. L'uomo è stato arrestato e la donna è stata ricoverata. Uomo ubriaco a Pavia dà fuoco alla compagna incinta dopo averla cosparsa d’alcool: arrestato 41enne peromicidio su Notizie.it.

Advertising

_ariannnn : Quante osservazioni vorrei fare sul tentato femminicidio a Tortolì e all'omicidio del figlio della donne, quante vo… - Teresat73540673 : Quindi lei capisce che si applicherà, leggi già in vigore:reato di omicidio,con l'aggravante tentato femminicidio)s… - egospotami : 'diverse denunce per maltrattamenti e stalking' MA noi abbiamo l'antidoto: chiamarli #femminicidio - Quoque_Tu_Brute : @Sara__WTF___ Un'idea ce l'ho. Ed è basata sulla stessa logica per cui nessuno ha pronunciato la parola femminicidi… - menadelgiudice1 : Tentato femminicidio a Nuoro, accoltella l'ex e uccide il figlio di lei: la stava proteggendo - Sputnik Italia -