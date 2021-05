“Siete dei buffoni!”. UeD, Gemma Galgani e Aldo finiscono ko. In studio succede davvero di tutto (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche la puntata di venerdì 14 maggio di Uomini e Donne ha riservato colpi di scena. Non è andata bene, neppure questa volta, a Gemma Galgani. La sua frequentazione con Aldo Ferella è terminata, purtroppo come in tutti gli altri casi per la dama, nel peggiore dei modi. E Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione per infierire. Già qualche puntata fa avevamo visto una Tina davvero fuori dai gangheri. “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo – era esplosa la Cipollari – Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo. Essere definita una nullità è una grande offesa. Se esisto vuol dire che non sono una nullità. Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche la puntata di venerdì 14 maggio di Uomini e Donne ha riservato colpi di scena. Non è andata bene, neppure questa volta, a. La sua frequentazione conFerella è terminata, purtroppo come in tutti gli altri casi per la dama, nel peggiore dei modi. E Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione per infierire. Già qualche puntata fa avevamo visto una Tinafuori dai gangheri. “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore dellaal Trono Over) il suo successo – era esplosa la Cipollari – Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo. Essere definita una nullità è una grande offesa. Se esisto vuol dire che non sono una nullità. Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e sopratalla ...

