Riccardo Monti strizza l'occhio a Manfredi. Con lui anche gli ex berlusconiani verso il no a Maresca (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riccardo Monti lunedì darà vita ad una nuova associazione: "Sud, perchè no?". In una intervista apparsa questa mattina sulle pagine napoletane de Il Riformista, l'imprenditore già alla guida di Italferr e di Ice, ha spiegato che vorrà essere una fucina di idee. "Il luogo del dibattito che costruisce una società che unisce e non divide, che ragiona senza urlare. Nascerà nel fermento della cultura liberale, riformista ed europeista", ipse dixit. Sta di fatto che il passaggio più rivelatore dell'intervista data al giornale di Sansonetti, Monti l'ha fatto segnare quando, alla domanda di Aldo Torchiaro su Gaetano Manfredi, candidato in pectore del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, ha risposto: "Per fare il sindaco, diceva Rutelli, ci vuole una squadra di cento persone. Io mi ispiro ...

