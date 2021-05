Returnal e salvataggi, Housemarque sta ancora pensando se inserirli o no – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Prosegue la diatriba sulla mancanza dei salvataggi durante i loop di gameplay di Returnal, ma Housemarque, pur seguendo la questione, non ha ancora deciso.. Per quanto riguarda Returnal, continua un po’ a far discutere la scelta di Housemarque di non inserire i salvataggi nel corso dei loop del gameplay, ma sul fatto di implementarli a posteriori gli sviluppatori non hanno ancora preso una decisione, sebbene le consultazioni continuino. L’assenza di salvataggi nelle fasi di gioco standard, durante i loop che costituiscono il gameplay, rappresentano una caratteristica che si può considerare integrante del gioco stesso, essendo questo un rogue-lite. Tuttavia, con … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Prosegue la diatriba sulla mancanza deidurante i loop di gameplay di, ma, pur seguendo la questione, non hadeciso.. Per quanto riguarda, continua un po’ a far discutere la scelta didi non inserire inel corso dei loop del gameplay, ma sul fatto di implementarli a posteriori gli sviluppatori non hannopreso una decisione, sebbene le consultazioni continuino. L’assenza dinelle fasi di gioco standard, durante i loop che costituiscono il gameplay, rappresentano una caratteristica che si può considerare integrante del gioco stesso, essendo questo un rogue-lite. Tuttavia, con … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ...

