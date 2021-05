Marina di Alberese: Pelù pulisce le spiagge insieme ai volontari (Di venerdì 14 maggio 2021) E' tornato a far tappa in Toscana il 'Clean beach tour' del rocker Piero Pelù, che questa mattina sulla spiaggia di Marina di Alberese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 maggio 2021) E' tornato a far tappa in Toscana il 'Clean beach tour' del rocker Piero, che questa mattina sulla spiaggia didiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

PieroPelu : La massa delle plastiche in mare ormai supera la massa dei pesci dento il mare. Questa non è più un'emergenza, è un… - Milli19751 : RT @PieroPelu: La massa delle plastiche in mare ormai supera la massa dei pesci dento il mare. Questa non è più un'emergenza, è una vera e… - Dixy62553861 : RT @PieroPelu: La massa delle plastiche in mare ormai supera la massa dei pesci dento il mare. Questa non è più un'emergenza, è una vera e… - StefanoCiafani : RT @PieroPelu: La massa delle plastiche in mare ormai supera la massa dei pesci dento il mare. Questa non è più un'emergenza, è una vera e… - Notiziedi_it : Piero Pelù e Legambiente ripuliscono la spiaggia di Marina di Alberese -