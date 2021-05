Lega Serie A, pacchetto 2 dei diritti tv a Sky (Di sabato 15 maggio 2021) La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Per l’offerta della pay tv hanno votato a favore 16 club, dopo una lunga assemblea. In una nota la “La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del 27 aprile 2021, ha deliberato l’assegnazione dei diritti Audiovisivi del ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) LaA ha assegnato il2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Per l’offerta della pay tv hanno votato a favore 16 club, dopo una lunga assemblea. In una nota la “LaNazionale ProfessionistiA comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare OfferteAudiovisivi Campionato diA Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del 27 aprile 2021, ha deliberato l’assegnazione deiAudiovisivi del ...

Advertising

SerieA : Triplice fischio per la 36ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Seri… - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - tancredipalmeri : L’Assemblea di Lega di Serie A chiederà alla FIGC di poter posticipare di 6 mesi il pagamento delle mensilità di maggio e giugno - fabioschiano : RT @NonConoscoVG: Tutti i dirigenti della Serie A, sono in Lega a parlare della situazione stipendi. Solo l'Inter si è esposta per prima, m… - liberenotizie : Lega Serie A, pacchetto 2 dei diritti tv a Sky. Adnkronos - ultimora -