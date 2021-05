Katy Perry e i Pokémon | Electric | il video del brano con Pikachu – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come promesso, è disponibile a partire da oggi il nuovodi, che celebra il venticinquesimo anniversario deie vede la presenza di..ha pubblicato oggi il suo nuovo, nel cuila cantante americana interagisce connell’ambito di un’avventura dai risvolti spaziotemporali. Dopo il poster ufficiale diha dunque consegnato il nuovo pezzo alla sua ampia fanbase, nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dei. Ilclip ricorda da vicino le atmosfere del film Detective ...

Lillymachu : RT @katyperryitalia: #KatyPerry e... Katheryn (Meili Aspen) nel dietro le quinte del video musicale di #Electric ?? Electric è ora disponib… - _breathoflife_ : Buongiorno solo a Katy Perry ?? - Kp515 : RT @katyperryitalia: #KatyPerry e... Katheryn (Meili Aspen) nel dietro le quinte del video musicale di #Electric ?? Electric è ora disponib… - folklooreboy : Katy Perry la regina elettrica mi ha elettrizzato ?????????? - Enrique18925461 : RT @perchetendenza: 'ELECTRIC TONIGHT': Perché domani mattina alle 6:00 uscirà 'Electric', nuovo singolo di Katy Perry -

