Joan Mir: i consigli di Kevin Schwantz

Oltre a Valentino Rossi, c'è un altro pilota nel cuore di Kevin Schwantz, ed è Joan Mir. Il motivo sta che il giovane maiorchino è un pilota di quella Suzuki a cui lo statunitense è rimasto legato fin dagli inizi della sua carriera. Schwantz, campione del mondo 500 del 1993, ha seguito l'inizio di stagione del numero 35, che approccia il 2021 da iridato in carica. In un'intervista per il podcast "Tank Slappers" di Motorsport Network, il texano dice la sua sulle prime gare di Joan, e ammette che si aspettava qualcosina di più dal pilota classe 1997. Kevin Schwantz: "Rossi non si sta divertendo" Cosa consiglia Kevin Schwantz a Joan Mir? Secondo l'ex numero 34, Mir deve vincere almeno una gara ...

