Israele-Palestina, alla base della narrazione delle violenze resta un pregiudizio perverso (Di venerdì 14 maggio 2021) Si dice che la violenza in Medio Oriente non finirà mai, ma ciò che la legittima da quasi un secolo è la ripetizione instancabile di un pregiudizio perverso: i palestinesi attaccano perché sono dei selvaggi, Israele "si difende" perché è civile. È quello che hanno implicitamente riaffermato le destre in piazza a Roma assieme ai 5Stelle e al Partito Democratico, che per bocca di Enrico Letta ha attribuito ai palestinesi la generica responsabilità per le violenze in atto. Ripercorriamo i fatti: sentenze israeliane hanno dato ragione a decine di cittadini di nazionalità ebraica che chiedono di prendere possesso delle abitazioni di centinaia di palestinesi a Gerusalemme. I vecchi residenti ebrei le avevano abbandonate durante la guerra di fondazione contro i confinanti paesi arabi del 1948, poiché la ...

