Isola dei famosi, cosa accadrà in puntata tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi? I rumors (Di venerdì 14 maggio 2021) Prepariamoci ad una puntata scintillante de l’Isola dei famosi, almeno stando alle parole di Akash Kumar. Il modello dagli occhi di ghiaccio si è sfogato su Instagram sia durante una live che durante un video. L’ex naufrago è tornato sulla battuta fatta da Tommaso Zorzi e legata a quanto successo nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Akash era stato chiamato a sostenere una prova per far conquistare del cibo a Francesca Lodo e Beatrice sulla Playa Imboscadissima. La prova consisteva nel restare appeso in sospensione ad una sbarra per due minuti. Prova non superata dal modello che ha mollato la presa poco prima dello scadere del tempo. A Punto Z Tommaso Zorzi, riprendendo le ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 maggio 2021) Prepariamoci ad unascintillante de l’dei, almeno stando alle parole di. Il modello dagli occhi di ghiaccio si è sfogato su Instagram sia durante una live che durante un video. L’ex naufrago è tornato sulla battuta fatta dae legata a quanto successo nell’ultimadel reality condotto da Ilary Blasi.era stato chiamato a sostenere una prova per far conquistare del cibo a Francesca Lodo e Beatrice sulla Playa Imboscadissima. La prova consisteva nel restare appeso in sospensione ad una sbarra per due minuti. Prova non superata dal modello che ha mollato la presa poco prima dello scadere del tempo. A Punto Z, riprendendo le ...

