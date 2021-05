Inter, Lautaro e il retroscena Icardi: «Ci siamo sentiti dopo lo Scudetto» (Di venerdì 14 maggio 2021) Lautaro Martinez racconta un retroscena post Scudetto che coinvolge l’ex attaccante e capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Le sue parole Lautaro Martinez, ai microfoni di Sky Sport nel corso di “23”, ha svelato un retroscena Scudetto relativo ad una telefonata con Mauro Icardi. Ecco le parole dell’attaccante argentino che rivela ancora un rapporto molto solido tra lui e l’attuale attaccante del PSG. Icardi – «Ci siamo sentiti dopo lo Scudetto. Lui mi ha dato una mano appena arrivato e lo posso solo ringraziare, gli vorrò sempre bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)Martinez racconta unpostche coinvolge l’ex attaccante e capitano dell’, Mauro. Le sue paroleMartinez, ai microfoni di Sky Sport nel corso di “23”, ha svelato unrelativo ad una telefonata con Mauro. Ecco le parole dell’attaccante argentino che rivela ancora un rapporto molto solido tra lui e l’attuale attaccante del PSG.– «Cilo. Lui mi ha dato una mano appena arrivato e lo posso solo ringraziare, gli vorrò sempre bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

