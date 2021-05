Ida Platano, la frecciata all’ex Riccardo non passa inosservata: le dure parole (Di venerdì 14 maggio 2021) Ida Platano si è tolta qualche sassolino dalla scarpa palando di Riccardo Guarneiri e Roberta in un’intervista al magazine dedicato a Ued Uomini e DonneDa poco ritornata a Uomini e donne, Ida Platano si è fatta subito notare. La dama ha archiviato la sua storia con Riccardo Guarnieri e ha deciso di voltare pagina concedendosi una nuova possibilità. Un ritorno molto gradito nel parterre, da parte dei telespettatori che fino ad oggi l’hanno sempre sostenuta. Di recente la parrucchiera di Brescia si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale dedicato al programma, e in questa occasione ha rivolto una frecciatina all’ex compagno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaPlatano) Ida ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Idasi è tolta qualche sassolino dalla scarpa palando diGuarneiri e Roberta in un’intervista al magazine dedicato a Ued Uomini e DonneDa poco ritornata a Uomini e donne, Idasi è fatta subito notare. La dama ha archiviato la sua storia conGuarnieri e ha deciso di voltare pagina concedendosi una nuova possibilità. Un ritorno molto gradito nel parterre, da parte dei telespettatori che fino ad oggi l’hanno sempre sostenuta. Di recente la parrucchiera di Brescia si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale dedicato al programma, e in questa occasione ha rivolto una frecciatinacompagno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@ida) Ida ...

