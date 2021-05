Formula 1 cancellato il GP di Turchia (Di venerdì 14 maggio 2021) Formula 1, cancellato il GP di Turchia per le misure anti Covid adottate dalle autorità locali. Doppio appuntamento in Austria. Gli organizzatori hanno cancellato il GP di Turchia di Formula 1 alla luce delle restrizioni contro il Covid adottate dalle autorità locali. Dopo la finale di Champions League, quindi, la Turchia perde anche il Gran Premio di Formula 1. Formula 1, cancellato il GP di Turchia Alla luce delle restrizioni adottate dal governo turco, la Formula 1 ha deciso di cancellare il GP di Turchia che si sarebbe dovuto correre il prossimo 13 giugno. Il nuovo calendario prevede che il GP di Francia si corra il 20 giugno, mentre in Austria si correrà ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021)1,il GP diper le misure anti Covid adottate dalle autorità locali. Doppio appuntamento in Austria. Gli organizzatori hannoil GP didi1 alla luce delle restrizioni contro il Covid adottate dalle autorità locali. Dopo la finale di Champions League, quindi, laperde anche il Gran Premio di1.1,il GP diAlla luce delle restrizioni adottate dal governo turco, la1 ha deciso di cancellare il GP diche si sarebbe dovuto correre il prossimo 13 giugno. Il nuovo calendario prevede che il GP di Francia si corra il 20 giugno, mentre in Austria si correrà ...

Advertising

fattoquotidiano : CANCELLATO IL GP DI TURCHIA In due giorni Istanbul perde la finale di Champions e il gran premio di Formula 1 - fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: CANCELLATO IL GP DI TURCHIA In due giorni Istanbul perde la finale di Champions e il gran premio di Formula 1 https:/… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: CANCELLATO IL GP DI TURCHIA In due giorni Istanbul perde la finale di Champions e il gran premio di Formula 1 https:/… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: CANCELLATO IL GP DI TURCHIA In due giorni Istanbul perde la finale di Champions e il gran premio di Formula 1 https:/… - fattoquotidiano : CANCELLATO IL GP DI TURCHIA In due giorni Istanbul perde la finale di Champions e il gran premio di Formula 1 -