Daniele Luttazzi sbugiarda Carlo Freccero (Di venerdì 14 maggio 2021) Fedez, Freccero, la Rai, la censura e la proposta che non è mai arrivata Il Fatto Quotidiano, pagina 10, di Daniele Luttazzi. Intervistato sul caso Fedez, Freccero ha detto: «L’arte è come la satira, non puoi pensare di mettere i paletti». Certo, Je suis Charlie; ma due anni fa, quando si bullò per mesi di riportarmi a Rai2 (https://bit.ly/3tJzLQ8), al nostro primo incontro Freccero esordì esprimendo la sua esigenza di «controllo editoriale». Poiché controllare la satira è censura, proposi una soluzione che tutelava la Rai e me: avrei consegnato la registrazione della puntata del mio talk-show il giorno prima della messa in onda, Freccero avrebbe potuto decidere quali parti tagliare, e al loro posto avrei messo un riquadro nero con la scritta «materiale satirico giudicato non idoneo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 maggio 2021) Fedez,, la Rai, la censura e la proposta che non è mai arrivata Il Fatto Quotidiano, pagina 10, di. Intervistato sul caso Fedez,ha detto: «L’arte è come la satira, non puoi pensare di mettere i paletti». Certo, Je suis Charlie; ma due anni fa, quando si bullò per mesi di riportarmi a Rai2 (https://bit.ly/3tJzLQ8), al nostro primo incontroesordì esprimendo la sua esigenza di «controllo editoriale». Poiché controllare la satira è censura, proposi una soluzione che tutelava la Rai e me: avrei consegnato la registrazione della puntata del mio talk-show il giorno prima della messa in onda,avrebbe potuto decidere quali parti tagliare, e al loro posto avrei messo un riquadro nero con la scritta «materiale satirico giudicato non idoneo ...

tvzoomitalia : Daniele Luttazzi sbugiarda Carlo Freccero @DLuttazzi - Davide93207058 : @matteosalvinimi Ma se volevi censurare Fedez, Report, ecc ecc Se stato complice con il tuo partito della censura d… - geppoestfolle : @GuidoCrosetto Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi avrebbero da dirne! - bohemiennepao : RT @sunnycee_s: Gli hanno spento il microfono, ma la sua voce continua a fare un gran fracasso. Di quelli ai quali non si può e non si deve… - Lolli52375832 : RT @sunnycee_s: Gli hanno spento il microfono, ma la sua voce continua a fare un gran fracasso. Di quelli ai quali non si può e non si deve… -