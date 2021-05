Ciro Grillo: chi è il figlio di Beppe? età, accusa di stupro, amici (Di venerdì 14 maggio 2021) Ciro Grillo è uno dei figli di Beppe Grillo, fondatore e leader del Movimento Cinque Stelle. Il ragazzo, il più giovane della famiglia Grillo, è accusato di stupro e violenza sessuale di gruppo per via di alcuni fatti accaduti in Sardegna nell’estate 2019. Scopriamo qualcosa in più sul ragazzo e figlio del leader dei pentastellati. Ciro Grillo: chi è il figlio di Beppe Grillo? Ciro Grillo è figlio di Beppe Grillo e della moglie Parvin Tadjk. Il ragazzo è nato nel 2001 ed ha dunque 20 anni, lui è uno dei quattro figli di Beppe Grillo, il più piccolo. ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 14 maggio 2021)è uno dei figli di, fondatore e leader del Movimento Cinque Stelle. Il ragazzo, il più giovane della famiglia, èto die violenza sessuale di gruppo per via di alcuni fatti accaduti in Sardegna nell’estate 2019. Scopriamo qualcosa in più sul ragazzo edel leader dei pentastellati.: chi è ildidie della moglie Parvin Tadjk. Il ragazzo è nato nel 2001 ed ha dunque 20 anni, lui è uno dei quattro figli di, il più piccolo. ...

