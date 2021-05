Caso Gregoretti | non luogo a procedere per Salvini | “Il fatto non sussiste”

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Gup Nunzio Sarpietro, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso di dichiarare il nonper l’ex ministro Matteoaccusato di sequestro di persona per avere lasciato sulla nave, nel luglio del 2019, 131 migranti. La Procura nella scorsa udienza aveva chiesto il non. Chiesto anche dalla difesa di. Non ci sono, a suo avviso, gli elementi per mandare l’ex ministro dell’Interno davanti ad un tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona e abuso d’ufficio per aver tenuto bloccati 164 migranti salvati nel 2019 sulla navedella Guardia costiera italiana nell’attesa che i Paesi europei solidali formalizzassero la loro disponibilità ad accogliere parte dei ...