Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18 maggio la manifestazione dei braccianti per incontrare Draghi. Una rete di Agorà, un’assemblea in autunno. E poi un nuovo modello: «Ci candiremo alle elezioni». Colloquio con il sindacalista Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18 maggio la manifestazione dei braccianti per incontrare Draghi. Una rete di Agorà, un’assemblea in autunno. E poi un nuovo modello: «Ci candiremo alle elezioni». Colloquio con il sindacalista

Advertising

espressonline : Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» - blogLinkes : Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» - FlavyArtel : RT @espressonline: Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» - NICOLACATAR : RT @espressonline: Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» - espressonline : Aboubakar Soumahoro: «Porterò gli invisibili in Parlamento» -