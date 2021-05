Uomini e Donne Anticipazioni, Armando Incarnato al limite con Maria (Di giovedì 13 maggio 2021) Uomini e Donne Anticipazioni, quello che sappiamo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 riguarda uno dei cavalieri più in risalto sul Trono Over. Uomini e Donne Anticipazioni, la lite tra Incarnato e Maria de Filippi (Screenshot)Tra poco andrà in onda la puntata su Canale5, il protagonista delle nuove puntate del dating show di Maria de Filippi è Armando Incarnato, ha fatto infuriare la conduttrice durante gli ultimi giorni. In questa puntata tornerà a mettere a dura prova il sistema nervoso e la pazienza della conduttrice, il cavaliere si troverà ad avere un battibecco con Nicola Vivarelli, il quale è intervenuto in difesa di Gemma Galgani. Rivolgerà al giovane una domanda del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021), quello che sappiamo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 riguarda uno dei cavalieri più in risalto sul Trono Over., la lite trade Filippi (Screenshot)Tra poco andrà in onda la puntata su Canale5, il protagonista delle nuove puntate del dating show dide Filippi è, ha fatto infuriare la conduttrice durante gli ultimi giorni. In questa puntata tornerà a mettere a dura prova il sistema nervoso e la pazienza della conduttrice, il cavaliere si troverà ad avere un battibecco con Nicola Vivarelli, il quale è intervenuto in difesa di Gemma Galgani. Rivolgerà al giovane una domanda del ...

