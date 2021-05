Scuola, stanziati oltre 100 milioni di euro per digitale e laboratori (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - oltre 100 milioni di euro per la Scuola digitale, per investimenti mirati alla creazione di spazi laboratoriali, acquisto di strumenti per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), al potenziamento delle competenze digitali di studentesse e studenti attraverso l'uso di metodologie didattiche innovative e alla formazione del personale scolastico. È il pacchetto di risorse stanziate in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale contenute all'interno del Decreto (per 66 milioni) firmato nei giorni scorsi dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e di avvisi pubblici (per un totale di 35 milioni) per la formazione dei docenti. Nella loro distribuzione sarà posta attenzione alle aree a maggior dispersione scolastica e ai contesti dove ci sono ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI -100diper ladigitale, per investimenti mirati alla creazione di spazi laboratoriali, acquisto di strumenti per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), al potenziamento delle competenze digitali di studentesse e studenti attraverso l'uso di metodologie didattiche innovative e alla formazione del personale scolastico. È il pacchetto di risorse stanziate in attuazione del Piano NazionaleDigitale contenute all'interno del Decreto (per 66) firmato nei giorni scorsi dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e di avvisi pubblici (per un totale di 35) per la formazione dei docenti. Nella loro distribuzione sarà posta attenzione alle aree a maggior dispersione scolastica e ai contesti dove ci sono ...

