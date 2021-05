Regular season 2021 – La NFL si prepara per tornare a Londra (Di giovedì 13 maggio 2021) L’anno scorso, la pandemia ha costretto la lega ad annullare i match in programma oltre oceano, una tradizione che va avanti ormai dal 2007. Quest’anno, la NFL torna a Londra per ridare il via agli ormai tradizionali NFL London Games. Nella capitale inglese, sono state programmate due partite, entrambe nel mese di ottobre ed entrambe di scena al Tottenham Hotspur Stadium. La NFL torna a Londra: quali sono le squadre che si sfideranno oltre oceano? Il 10 ottobre c’è in programma la sfida tra Atlanta Falcons e New York Jets. Atlanta ha portato ottimi rinforzi nella sua rosa e scenderà in campo con Kyle Pitts, uno dei prospetti offensivi più intriganti del Draft di quest’anno. I Jets saranno guidati in attacco da Zach Wilson, seconda scelta assoluta del 2021, e anche loro si presentano alla stagione 2021 con un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) L’anno scorso, la pandemia ha costretto la lega ad annullare i match in programma oltre oceano, una tradizione che va avanti ormai dal 2007. Quest’anno, la NFL torna aper ridare il via agli ormai tradizionali NFL London Games. Nella capitale inglese, sono state programmate due partite, entrambe nel mese di ottobre ed entrambe di scena al Tottenham Hotspur Stadium. La NFL torna a: quali sono le squadre che si sfideranno oltre oceano? Il 10 ottobre c’è in programma la sfida tra Atlanta Falcons e New York Jets. Atlanta ha portato ottimi rinforzi nella sua rosa e scenderà in campo con Kyle Pitts, uno dei prospetti offensivi più intriganti del Draft di quest’anno. I Jets saranno guidati in attacco da Zach Wilson, seconda scelta assoluta del, e anche loro si presentano alla stagionecon un ...

Ultime Notizie dalla rete : Regular season Il primo avversario nei play off di RivieraBanca sarà la Ferraroni Juvi Cremona Con la disputa degli ultimi recuperi di regular season è diventata definitiva la classifica della Serie B Old Wild West . Ecco gli accoppiamenti play off e play out. RivieraBanca Basket Rimini ha chiuso al quarto posto nel girone A e nel ...

Tutto pronto per BeSports ...PES 2021 di Konami vedrà 19 team partecipanti e sarà presentata venerdì 14 maggio dalle 18 con un evento live dove troverà spazio anche il sorteggio per la composizione dei 4 gironi di regular season.

Domenica a Verzuolo ultima giornata delle regular season per l'Apuania Carrara Tennistavolo La Gazzetta di Massa e Carrara La squadra è già in Laguna Pozzecco resta a Sassari SASSARI. Da Desio alla Laguna, dalla regular season ai playoff senza passare per la Sardegna.Dopo la chiusura della stagione regolare, con la sconfitta di lunedì notte contro Cantù, la Dinamo ...

Tex e Weems out Djordjevic ci crede «Reagire al meglio» Come Treviso anche la Virtus, perdendo con Trento la sua settima (!) gara casalinga, non ha chiuso la regular season nel migliore dei modi. La vittoria sarebbe servita a poco ma, certo, coach Sasha Dj ...

