Recovery, Mattarella striglia il governo Convocati d'urgenza Casellati e Fico (Di giovedì 13 maggio 2021) Sergio Mattarella è preoccupato per il ritardo nei decreti attuativi fondamentali per ottenere i soldi dall'Europa del Recovery Fund. Per questo il presidente della Repubblica - si legge sul Fatto Quotidiano - ha deciso d Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 maggio 2021) Sergioè preoccupato per il ritardo nei decreti attuativi fondamentali per ottenere i soldi dall'Europa delFund. Per questo il presidente della Repubblica - si legge sul Fatto Quotidiano - ha deciso d Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto - massimo_fares : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto - serebellardinel : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto -