Paola Concia ospite di Anni 20 difende il DDL Zan e sbotta: “Schifata da questa trasmissione. Non dovevo venire. Dite falsità” (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Parisella per parlare di DDL Zan ad Anni 20 ha invitato Mauro Coruzzi e Paola Concia. All’inizio della trasmissione è andato in onda un servizio (con in sottofondo la canzone dei Village People ‘YMCA‘) durante il quale un inviato ha fermato diverse persone per strada per chiedere loro se fossero favorevoli alla legge contro l’omofobia. A chi si è detto favorevole, il giornalista ha chiesto:”Lei lo sa che c’è però un problema di libertà di espressione? La difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita. Lo sa che il DDL Zan apre all’insegnamento del gender nelle scuole?” Questo servizio ha mandato su tutte le furie Paola Concia, che è – giustamente – sbottata contro il programma: “Sono Schifata da questa ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Parisella per parlare di DDL Zan ad20 ha invitato Mauro Coruzzi e. All’inizio dellaè andato in onda un servizio (con in sottofondo la canzone dei Village People ‘YMCA‘) durante il quale un inviato ha fermato diverse persone per strada per chiedere loro se fossero favorevoli alla legge contro l’omofobia. A chi si è detto favorevole, il giornalista ha chiesto:”Lei lo sa che c’è però un problema di libertà di espressione? La difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita. Lo sa che il DDL Zan apre all’insegnamento del gender nelle scuole?” Questo servizio ha mandato su tutte le furie, che è – giustamente –ta contro il programma: “Sonoda...

