Nuovi Amazon Echo Show 5 e 8 2021: prezzo e disponibilità (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono realtà i Nuovi Amazon Echo Show 5 e 8 2021, di cui vi parleremo più dettagliatamente a seguire. Amazon Echo Show 8 2021 integra uno schermo HD da 8 pollici con fotocamera da 13MP con otturatore adattivo per panoramiche, zoom e campo automatico del soggetto in videochiamata. Non mancano il processore octa-core, due speaker stereo e l'opportunità di avvalersi di Amazon Photos per rendere la schermata iniziale una sorta di cornice digitale (spazio senza limiti sul cloud e risoluzione massima per i clienti Prime). Amazon Echo Show 8 2021 consentirà anche di gestire i prodotti smart della casa tramite l'assistente vocale Alexa. Il prodotto consente ...

