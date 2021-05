Notte di razzi e raid | piano israeliano per invasione Gaza

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono stati 130 ilanciati dallascorsa verso Israele. Piani per un possibile ingresso avia terra stanno per essere sottoposti all'approvazione del comando generale dell'esercito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - repubblica : ?? Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme - Agenzia_Ansa : Ancora razzi da Gaza su Israele e raid sulla Striscia, altri 7 i morti - patty65g : RT @michelegiorgio2: Israele afferma di aver colpito più di 600 obiettivi di Hamas a Gaza da lunedì,tra cui un tunnel, sedi della sicurezza… - DonatoSaliola : RT @michelegiorgio2: Israele afferma di aver colpito più di 600 obiettivi di Hamas a Gaza da lunedì,tra cui un tunnel, sedi della sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte razzi

Nella, dai territori di Hamas sono stati lanciati 130: di questi molti sono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome . L'esercito, dall'inizio del conflitto lunedì ...Sono stati 130 ilanciati dallascorsa verso Israele. Piani per un possibile ingresso a Gaza via terra stanno per essere sottoposti all'approvazione del comando generale dell'esercito israeliano, che dall'...Non cessano le ostilità. Nella notte scorsa sono stati lanciati – da Gaza verso Israele – 130 razzi, molti dei quali sono stati ...Tensione alle stelle nel conflitto israelo-palestinese. Gli Usa con Biden sostengono il diritto alla difesa di Tel Aviv ...