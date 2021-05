Morto Rahul Vohra | l’attore stroncato dal Covid a 35 anni Il video dall’ospedale | “Gli infermieri non vengono | dobbiamo cavarcela da soli”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Se avessi un trattamento migliore forse mi salverei“. Così, sabato 8 maggio,e youtuber indianoaveva annunciato su Facebook il drastico peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo aver contratto il-19. A nulla è servito l’appello al primo ministro dell’India Narendra Modi:all’indomani all’ospedale di Nuova Delhi, a35. La notizia, riportata dalla Cnn, sta facendo il giro del mondo soprattutto in questi giorni in cui l’India è in grande difficoltà a causa del Coronavirus. Questo si evinceva chiaramente dalle stesse parole di denuncia diin unpoi pubblicato su Instagram dalla moglie Jyoti Tiwari: “.. La mascherina dell’ossigeno è estremamente ...

a 35 anniVohra, attore influencer e youtuber indiano che dopo aver contratto il Covid - 19 era stato costretto al ricovero in un ospedale di Delhi. La situazione è peggiorata il 9 maggio ...Il comico indianoVohra èa Delhi a causa del Covid. Poche ore prima aveva realizzato un video - denuncia per le cure insufficienti. L'India è uno dei paesi che più duramente è stato colpito da Covid - 19 e ...Morto a 35 anni, il giovane attore diventa un simbolo per i colleghi che affermano: "Colpa del sistema sanitario." Il suo ultimo video.Non ha intenzione di fermarsi l'emergenza Covid in India. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 362.727 nuovi casi di coronavirus, con ...