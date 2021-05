Montervino: ”Napoli devastante! Non deve però temere Vlahovic, ma…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Montervino: ”Pur ipotizzando che De Laurentiis stia provando a riaprire la porta a Gattuso, non credo che ci sara’ un dietrofront da parte di entrambi. Mi sembra un modo perbene per dimostrare al presidente le sue qualita’ Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine.Com, per parlare del Napoli, del prossimo decisivo impegno degli azzurri contro la Fiorentina, di De Laurentiis, Gattuso ed altro. Queste le sue parole: Napoli DEVASTANTE “A due giornate dalla fine del campionato, il Napoli è diventato devastante, soprattutto dopo aver recuperato tutti gli effettivi in attacco. Quindi non si puo’ che sperare il meglio. Ormai ogni azione che realizza il Napoli mi sembra ben costruita, e quest’aspetto fa ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 13 maggio 2021): ”Pur ipotizzando che De Laurentiis stia provando a riaprire la porta a Gattuso, non credo che ci sara’ un dietrofront da parte di entrambi. Mi sembra un modo perbene per dimostrare al presidente le sue qualita’ Francesco, ex centrocampista del, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com, per parlare del, del prossimo decisivo impegno degli azzurri contro la Fiorentina, di De Laurentiis, Gattuso ed altro. Queste le sue parole:DEVASTANTE “A due giornate dalla fine del campionato, ilè diventato devastante, soprattutto dopo aver recuperato tutti gli effettivi in attacco. Quindi non si puo’ che sperare il meglio. Ormai ogni azione che realizza ilmi sembra ben costruita, e quest’aspetto fa ...

