Le uniche due squadre italiane dove Buffon non potrebbe mai giocare (Di giovedì 13 maggio 2021) Gianluigi Buffon ha appena annunciato il suo addio alla Juventus e sono diverse le voci che si rincorrono sul suo futuro Un rigore per dirsi addio. La prodezza dagli undici metri di Buffon, che ha neutralizzato il penalty di Berardi, potrebbe essere il biglietto d’addio del portiere della Juventus, anni 43, prossimo a vivere una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Gianluigiha appena annunciato il suo addio alla Juventus e sono diverse le voci che si rincorrono sul suo futuro Un rigore per dirsi addio. La prodezza dagli undici metri di, che ha neutralizzato il penalty di Berardi,essere il biglietto d’addio del portiere della Juventus, anni 43, prossimo a vivere una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ChrisLambast : @MattiaMina91 @MatteoSrt @OGiannino @thorkiman Tra l'altro Stati Uniti e Ucraina (uniche due nazioni) votano sempre… - crisfris_ : RT @_guess_who___: Mi fa un pochino piangere che le uniche canzoni di sangiovanni scritte interamente in casetta siano Lady e Malibu. Sono… - sangiotiamo_ : RT @_guess_who___: Mi fa un pochino piangere che le uniche canzoni di sangiovanni scritte interamente in casetta siano Lady e Malibu. Sono… - acwblack : RT @_guess_who___: Mi fa un pochino piangere che le uniche canzoni di sangiovanni scritte interamente in casetta siano Lady e Malibu. Sono… - ElisaZuffi : @Marco_Slongo sigh...attendevo il pacco ma lo hanno consegnato nelle uniche due ore in cui ero andata in ufficio.Mi tocca aspettare lunedì ?? -