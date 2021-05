Il pianeta della fortuna entra nel segno dei Pesci nella notte tra il 13 e il 14 maggio e ci resterà per due mesi e mezzo. Approfittiamone! (Di giovedì 13 maggio 2021) Il segno dei Pesci da “Urania’s Mirror”, 1824 circa (foto Getty Images). Giove il 13 notte, approfittando del buio della Luna nuova, misterioso come una conchiglia, si infila nel segno dei Pesci. Aveva voglia di tornare nel suo domicilio. Perché nel segno d’Acqua il pianeta della fortuna da il meglio di sé. Diventa un gigante di sensibilità, aperto al sogno, all’incanto e all’emozione. Leggi anche › Le lacrime dello Zodiaco: ecco come i 12 segni reagiscono alle emozioni › I segni zodiacali e la solitudine: le riflessioni di 12 personaggi famosi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildeida “Urania’s Mirror”, 1824 circa (foto Getty Images). Giove il 13, approfittando del buioLuna nuova, misterioso come una conchiglia, si infila neldei. Aveva voglia di tornare nel suo domicilio. Perché neld’Acqua ilda il meglio di sé. Diventa un gigante di sensibilità, aperto al sogno, all’incanto e all’emozione. Leggi anche › Le lacrime dello Zodiaco: ecco come i 12 segni reagiscono alle emozioni › I segni zodiacali e la solitudine: le riflessioni di 12 personaggi famosi ...

