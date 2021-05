I due nuovi vaccini sviluppati e usati da Cuba (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Di fronte a un aumento dei casi di coronavirus, Cuba questa settimana ha iniziato a immunizzare utilizzando due vaccini prodotti localmente che devono ancora completare i test clinici, Abdala e Soberana 2. La nazione insulare di 11,2 milioni di abitanti ha registrato ieri 1.207 nuovi casi giornalieri - un quasi record per Cuba - mentre gli abitanti dell'Avana e di altre province hanno ricevuto la loro prima dose di Abdala, uno dei due vaccini candidati in fase II di sperimentazione. "Una leggera sensazione di calore durante l'iniezione" ma "tutto va bene", ha detto Cecilia Reyes, 69 anni, uno dei primi destinatari dell'Abdala. Il lancio è iniziato con la benedizione del ministero della salute, mentre le autorità guardano l'approvazione ufficiale dei vaccini Abdala e ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Di fronte a un aumento dei casi di coronavirus,questa settimana ha iniziato a immunizzare utilizzando dueprodotti localmente che devono ancora completare i test clinici, Abdala e Soberana 2. La nazione insulare di 11,2 milioni di abitanti ha registrato ieri 1.207casi giornalieri - un quasi record per- mentre gli abitanti dell'Avana e di altre province hanno ricevuto la loro prima dose di Abdala, uno dei duecandidati in fase II di sperimentazione. "Una leggera sensazione di calore durante l'iniezione" ma "tutto va bene", ha detto Cecilia Reyes, 69 anni, uno dei primi destinatari dell'Abdala. Il lancio è iniziato con la benedizione del ministero della salute, mentre le autorità guardano l'approvazione ufficiale deiAbdala e ...

