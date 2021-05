Harry e l’incubo della vita da principe | “Ero come in uno zoo | oggi sono libero”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021) “La miaa Corte è stata un po’quella di Jim Carrey nel The Truman Show“: è quanto è emerso da un’intervista rilasciata dala Dax Shepard nel suo podcast settimanale, Armchair Expert.si senteTruman Burbank (interpretato da Jim Carrey) che – nel film drammatico e al tempo stesso satirico – è assolutamente all’oscuro di essere da sempre il protagonista di un reality show di grande successo, spiato in ogni momento e controllato in tutto, anche quando è alle prese con eventi drammatici. in foto: Jim Carrey in The Truman ShowLa nuova intervista delIl duca di Sussex mentre si stava raccontando a Dax Shepard nel suo podcast, Armchair Expert, ha paragonato la suaal film di Jim ...