Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - "Un nuovo patto di collaborazione, ha dichiarato l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, accompagnerà la nascita della sede di CAP in Municipio 6 con attività di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti nella riqualificazione del quartiere. Un esempio di responsabilità sociale che restituisce ai cittadini iniziative culturali e spazi rigenerati con la loro collaborazione". Il patto prevede tour conoscitivi del quartiere, laboratori in collaborazione con le realtà locali, installazioni artistiche ed eventi pubblici, per coinvolgere i cittadini che abitano nell'area suddivisa tra la Barona, Stadera, Romolo fino a Corso San Gottardo. L'obiettivo è organizzare attività partecipate per ridisegnare il modo ...

