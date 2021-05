Covid, cresce numero contagiati ma calano ricoveri e vittime (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – cresce in po’ il numero dei contagiati di Covid-19 in Italia, mentre cala il numero delle vittime. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute il numero dei positivi è 8.085 nelle ultime 24 ore rispetto ai 7.852 di ieri. Le vittime invece sono scese a 201 dalle 262 precedenti. Effettuati 287.026 tamponi molecolari e antigenici , in calo rispetto ai 306.744 di ieri, con un tasso di positività che risale al 2,8% dal 2,5% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.893 (99 in meno rispetto a ieri), a fronte degli 81 ingressi delle ultime 24 ore (91 la vigilia). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 13.608( 672 meno di ieri). Prosegue così il trend di riduzione dei ricoverati per coronavirus nei reparti degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –in po’ ildeidi-19 in Italia, mentre cala ildelle. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute ildei positivi è 8.085 nelle ultime 24 ore rispetto ai 7.852 di ieri. Leinvece sono scese a 201 dalle 262 precedenti. Effettuati 287.026 tamponi molecolari e antigenici , in calo rispetto ai 306.744 di ieri, con un tasso di positività che risale al 2,8% dal 2,5% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.893 (99 in meno rispetto a ieri), a fronte degli 81 ingressi delle ultime 24 ore (91 la vigilia). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 13.608( 672 meno di ieri). Prosegue così il trend di riduzione dei ricoverati per coronavirus nei reparti degli ...

