Buffon toglie il disturbo. Che triste addio per il portiere italiano più forte di sempre (Di giovedì 13 maggio 2021) Cala il sipario sulla storia juventina di Gigi Buffon. Il portiere degli ormai ex campioni d’Italia ha annunciato che toglierà il disturbo a fine stagione. Buffon ha dichiarato chiuso il suo ciclo bianconero (leggi di più) . La scelta di Buffon è amara. Lo s’intuisce dalla circostanza che egli non intende concludere la sua carriera. Buffon l’anno prossimo giocherà, ma al momento non è chiaro dove : in Italia, in Europa o in qualche destinazione più esotica come con il suo compagno Del Piero che dopo il congedo agrodolce da Torino emigrò prima in Australia e poi in India? L’addio di Buffon alla Juventus non è una novità, un fulmine a ciel sereno. L’anagrafe parla chiaro. 43 anni sono tanti anche per un super atleta come Gigi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Cala il sipario sulla storia juventina di Gigi. Ildegli ormai ex campioni d’Italia ha annunciato cherà ila fine stagione.ha dichiarato chiuso il suo ciclo bianconero (leggi di più) . La scelta diè amara. Lo s’intuisce dalla circostanza che egli non intende concludere la sua carriera.l’anno prossimo giocherà, ma al momento non è chiaro dove : in Italia, in Europa o in qualche destinazione più esotica come con il suo compagno Del Piero che dopo il congedo agrodolce da Torino emigrò prima in Australia e poi in India? L’dialla Juventus non è una novità, un fulmine a ciel sereno. L’anagrafe parla chiaro. 43 anni sono tanti anche per un super atleta come Gigi ...

GBajoli : @SandroSca Ah interessante....quindi con buffon si vince.Ragionamerti e confronti faziosi. Sta di fatto che come ha… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??PODCAST] #Buffon 'toglie il disturbo' - Oggi con: Ivan Zazzaroni Dino Zoff Andrea D'Amico Pier Augusto Stagi RIASCO… - tutticonvocati : [??PODCAST] #Buffon 'toglie il disturbo' - Oggi con: Ivan Zazzaroni Dino Zoff Andrea D'Amico Pier Augusto Stagi RI… - AslanNerazzurro : RT @zambrysss: In un mondo dove Buffon “toglie il disturbo”, Dybala non riesce a rinnovare, Donnarumma e Calhanoglu non si sa che fine fara… - RcCamera : 'Il disturbo' lo toglie sì! Milioni di euro di ingaggio per un uomo viziato,straricco e sportivamente finito. Vaffa… -