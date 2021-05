Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'allenamento di Evangeline Lilly per ricostruire il fisico (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Evangeline Lilly ha condiviso un VIDEO della sua preparazione fisica per Ant-Man and the Wasp: Quantumania rivelando i problemi fisici e la necessità di superare gli infortuni attraverso l'allenamento di base. Evangeline Lilly ha pubblicato su Instagram un VIDEO che mostra un assaggio della sua preparazione fisica per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, svelando i problemi fisici che l'hanno costretta a letto negli ultimi due anni. Nel VIDEO vediamo Evangeline Lilly in bikini sulla spiaggia che esegue un esercizio di Foundation Training. Il Foundation Training è un programma di educazione motoria finalizzato all'apprendimento di esercizi di locomozione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)ha condiviso undella sua preparazione fisica per Ant-Man and therivelando i problemi fisici e la necessità di superare gli infortuni attraverso l'di base.ha pubblicato su Instagram unche mostra un assaggio della sua preparazione fisica per Ant-Man and the, svelando i problemi fisici che l'hanno costretta a letto negli ultimi due anni. Nelvediamoin bikini sulla spiaggia che esegue un esercizio di Foundation Training. Il Foundation Training è un programma di educazione motoria finalizzato all'apprendimento di esercizi di locomozione ...

