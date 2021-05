Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani in lacrime dopo la rottura con Aldo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche questa volta a Gemma Galgani è andata male: Aldo, il suo ultimo corteggiatore, ha preferito chiudere con lei lasciando la dama in lacrime. Gemma Galgani è stata lasciata anche dal suo ultimo corteggiatore: secondo le anticipazioni Aldo avrebbe rotto con la dama piemontese, le lacrime della Galgani hanno fatto da cornice a quest'ennesima delusione. Domenica e lunedì negli Studi Televisivi Elios sono state registrate alcune puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nei prossimi giorni, prima della conclusione del programma prevista per il prossimo 28 maggio. Grazie alle anticipazioni fornite dalle pagine del Vicolo delle News, sappiamo che ancora una volta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche questa volta aè andata male:, il suo ultimo corteggiatore, ha preferito chiudere con lei lasciando la dama inè stata lasciata anche dal suo ultimo corteggiatore: secondo leavrebbe rotto con la dama piemontese, ledellahanno fatto da cornice a quest'ennesima delusione. Domenica e lunedì negli Studi Televisivi Elios sono state registrate alcune puntate diche andranno in onda nei prossimi giorni, prima della conclusione del programma prevista per il prossimo 28 maggio. Grazie allefornite dalle pagine del Vicolo delle News, sappiamo che ancora una volta ...

