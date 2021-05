Tra Mattarella e Gervasoni Giorgia Meloni sceglie di difendere Gervasoni

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha fatto scalpore la notizia della perquisizione del professor Marconell’ambito dell’indagine sulle minacce aieri ha difeso il professore, senza farne il nome esplicitamente. Ma in altre occasioni è stata molto meno garantista. “Mi auguro ci siano ragioni solidissime per una retata con perquisizioni affidate ai Ros nei confronti di 11 persone tra cui giornalisti, professori e professionisti accusati di una ‘rete sovranista’ su internet e forse di ‘vilipendio al presidente della Repubblica’. Attendiamo di conoscere le gravissime accuse alla base di questa azione giudiziaria, in mancanza delle quali ci troveremmo davanti a un episodio che ricorda sinistramente i peggiori regimi autoritari”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sui social. Cosa è successo? ...