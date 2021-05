Sassuolo-Juventus, gol di Rabiot: sinistro vincente e 0-1 (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Juventus è in vantaggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i bianconeri sbloccano la partita grazie ad una bella percussione di Adrien Rabiot che avanza indisturbato sino al limite dell’area e lascia partire un sinistro che bacia il palo e finisce in rete beffando Consigli. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i bianconeri sbloccano la partita grazie ad una bella percussione di Adrienche avanza indisturbato sino al limite dell’area e lascia partire unche bacia il palo e finisce in rete beffando Consigli. In alto ildel gol. SportFace.

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #SassuoloJuve Did you know? ?? - davideinno85 : RT @GoalItalia: #SassuoloJuve, Buffon para il rigore di Berardi ? E' il più vecchio di sempre a respingerne uno ?? - threebwstars : RT @footygen: Sassuolo 0-1 Juventus | GOAL! Rabiot ?? @IFAST90 #SassuoloJuve -