"Noi donne carichissime": Cristina D'Avena piena di energie per la finale di 'Name that Tune'

La trasmissione Name that tune – Indovina la canzone di TV 8 condotta da Enrico Papi giunge al termine oggi 12 maggio. Tra i concorrenti c'è anche Cristina D'Avena, l'indimenticabile voce di tante sigle di cartoni animati dell'infanzia di molti di noi.

Il post su Instagram della D'Avena

Cristina D'Avena è molto carica e intenzionata a vincere a tutti i costi la trasmissione, facendo vincere il team delle donne. Infatti, sul suo profilo Instagram è apparso questo post:

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Cristina D'Avena (@Cristinadavenaofficial)

