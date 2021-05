Nella Bergamasca scendono ancora moderatamente i contagi: i dati comune per comune (Di mercoledì 12 maggio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana 5-11 maggio 2021, la moderata decrescita rilevata la settimana precedente, con un decremento di casi pari -93 (9%) contro i -172 della settimana antecedente. La media giornaliera dei casi incidenti è pari a 130, contro i 143 ed i 167 delle due settimane precedenti. I dati confermano, quindi, la situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni, già rilevata la scorsa settimana. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 79 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 87 della scorsa settimana. La principale area critica è tuttora rappresentata dal territorio dell’Ambito dell’Alto Sebino, in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana 5-11 maggio 2021, la moderata decrescita rilevata la settimana precedente, con un decremento di casi pari -93 (9%) contro i -172 della settimana antecedente. La media giornaliera dei casi incidenti è pari a 130, contro i 143 ed i 167 delle due settimane precedenti. Iconfermano, quindi, la situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni, già rilevata la scorsa settimana. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 79 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 87 della scorsa settimana. La principale area critica è tuttora rappresentata dal territorio dell’Ambito dell’Alto Sebino, in ...

Advertising

TgLa7 : Un uomo di 46 anni è #morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L'operaio è… - Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato in un cantiere nella Bassa Bergamasca #ANSA - montagne_paesi : Mobilità e territorio nella bergamasca: ACI al lavoro per orientare le strade di domani - Montagne & Paesi - Come s… - AmoBergamo : #Bergamo L’estate e le feste all’aperto nella Bergamasca, divertimento e sicurezza per ripartire - LucianoBonazzi : #primomaggio2021 #MortiBianche @Fedez Tragedia nella bergamasca, operaio muore schiacciato in cantiere -