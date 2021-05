Napoli | carabiniere prende a calci un ragazzo con le mani alzate che aveva violato il coprifuoco L’Arma apre un’indagine interna | VIDEO

Advertising

MediasetTgcom24 : A Terzigno (Napoli) un carabiniere prende a calci un ragazzo sorpreso in strada dopo il coprifuoco. Le immagini fan… - SkyTG24 : Terzigno, ragazzo in strada dopo il coprifuoco picchiato da un carabiniere: si indaga - William28823954 : Un ragazzo preso a calci da un carabiniere perché sorpreso a passeggiare nell'orario del coprifuoco. E' il contenut… - Freddie764 : RT @Dakini02478820: Napoli: sorpreso in strada dopo il coprifuoco, sedicenne preso a calci da un carabiniere - CALCIOGEMINI : Terzigno, carabiniere filmato mentre prende a calci un giovane -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli carabiniere

Gli fu proposto, secondo il suo racconto, proprio da Casillo tramite un altro ex, il ... L'incontro avvenne a- ha aggiunto ieri in udienza Toti -. Vecchio mi portò a Mergellina e ...Ha fatto il giro del web il video di unche prende a calci un ragazzo in quel di Terzigno, provincia di, perchè sorpreso in giro durante il coprifuoco . Nel filmato, che potete visionare in fondo a questa pagina, si vede ...Napoli: carabiniere prende a calci ragazzo con le mani alzate \| VIDEO. Un carabiniere prende a calci un ragazzo con le mani alzate che aveva violato il coprifuoco: è accaduto nel ...Otto automobili sono state danneggiate la scorsa notte in via Esopo, a Ponticelli, a causa della deflagrazione di un ordigno sistemato da ignoti in strada. Sull’accaduto sono in corso indagini da part ...