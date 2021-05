Milan da applausi: i 7 gol al Toro in un minuto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella gara della 36ª giornata di Serie A, il Milan vince per 7 - 0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del match Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella gara della 36ª giornata di Serie A, ilvince per 7 - 0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del match

Advertising

RamboDeNa : Scrivono 'Non c'è ufficialità' ma già lo danno per morto. Applausi (ancora) per il giornalismo italiano: - Profilo3Marco : RT @RadioRadioWeb: 'Ormai posso dire che, secondo me, Pirlo non sarà mai un allenatore. Gli errori di Pirlo sono veramente imbarazzanti'.… - RadioRadioWeb : 'Ormai posso dire che, secondo me, Pirlo non sarà mai un allenatore. Gli errori di Pirlo sono veramente imbarazzant… - paolomariosr : Applausi alla Juve vista contro il Milan stasera.... - Calciomerc : #JuventusMilan 0-3 Grande prova del #Milan che batte 3-0 allo #Stadium la #Juventus mai pericolosa. Prestazione inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan applausi Milan da applausi: i 7 gol al Toro in un minuto Nella gara della 36ª giornata di Serie A, il Milan vince per 7 - 0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del match

Il commento di Luciano: 35a giornata di serie A - Milano Post Ancora 4 anticipi in questo sabato, in attesa del super match di domani sera tra Juventus e Milan a ... per i giocatori nerazzurri che all'ingresso trovano una passerella con applausi inscenata da ...

Juve-Milan: per Pioli solo applausi, per Pirlo condanna senza attenuanti La Provincia Marianella, frecciata a Sarri su Emre Can: cos’ha detto Iachini strizza l’occhio alla Juve: «Loro hanno talento e margini impressionanti» Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due obiett ...

Infortunati Milan, gli aggiornamenti su Ibrahimovic e Brahim Diaz Applausi per Diaz» Brahim Diaz è stato premiato dal Milan come il miglior giocatore del match contro la Juventus, ecco il tweet del club rossonero. Super prova di Brahim Diaz che allo… Leggi ...

Nella gara della 36ª giornata di Serie A, ilvince per 7 - 0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del matchAncora 4 anticipi in questo sabato, in attesa del super match di domani sera tra Juventus ea ... per i giocatori nerazzurri che all'ingresso trovano una passerella coninscenata da ...Iachini strizza l’occhio alla Juve: «Loro hanno talento e margini impressionanti» Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due obiett ...Applausi per Diaz» Brahim Diaz è stato premiato dal Milan come il miglior giocatore del match contro la Juventus, ecco il tweet del club rossonero. Super prova di Brahim Diaz che allo… Leggi ...