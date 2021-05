Meloni dice che quella contro gli haters di Mattarella, senza conferme, sarebbe «retata da regime autoritario» (Di mercoledì 12 maggio 2021) In fondo, cosa vuoi che siano due parole offensive nei confronti del presidente della Repubblica, addirittura le minacce di morte? Nella giornata di ieri, la procura di Roma – che da questo punto di vista sta facendo un grande lavoro – ha effettuato perquisizioni e ha indagato 11 persone, tra cui giornalisti e un professore universitario, per le loro frasi, ritenute parole d’odio, nei confronti di Sergio Mattarella sui social network. Dal momento che si tratta del presidente della Repubblica e che il suo onore è difeso direttamente dal codice penale, si potrebbe configurare come ipotesi di reato quella di vilipendio nei confronti del Capo dello Stato. Giorgia Meloni, però, non sembra convinta di quanto accaduto. LEGGI ANCHE > Gli haters di Mattarella indagati per offesa all’onore ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 maggio 2021) In fondo, cosa vuoi che siano due parole offensive nei confronti del presidente della Repubblica, addirittura le minacce di morte? Nella giornata di ieri, la procura di Roma – che da questo punto di vista sta facendo un grande lavoro – ha effettuato perquisizioni e ha indagato 11 persone, tra cui giornalisti e un professore universitario, per le loro frasi, ritenute parole d’odio, nei confronti di Sergiosui social network. Dal momento che si tratta del presidente della Repubblica e che il suo onore è difeso direttamente dal copenale, si potrebbe configurare come ipotesi di reatodi vilipendio nei confronti del Capo dello Stato. Giorgia, però, non sembra convinta di quanto accaduto. LEGGI ANCHE > Glidiindagati per offesa all’onore ...

