Mediaset: utile trimestre sale a 52 milioni, pronta cedola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto consolidato di 52,5 milioni, in crescita rispetto ai 14,6 milioni del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo trimestre 2019. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel primodell'annoha registrato unnetto consolidato di 52,5, in crescita rispetto ai 14,6del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo2019. I ...

Mediaset: utile netto a 52,5 mln nel primo trimestre IN UN CONTESTO ANCORA DECISAMENTE CONDIZIONATO DALL'EMERGENZA COVID, MEDIASET RIESCE A PRODURRE ASCOLTI ANCORA IN CRESCITA E UN UTILE NETTO SUPERIORE NON SOLO A QUELLO DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 MA ...

Mediaset: utile trimestre sale a 52 milioni, pronta cedola Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto consolidato di 52,5 milioni, in crescita rispetto ai 14,6 milioni del pari periodo 2020 ma anche ai 36,7 del primo trimestre 2019. I ricavi ammontano a 634 ...

