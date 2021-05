Masi | “Bisogna trovare equilibrio”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Michael, direttore di gara della F1, ha parlato dei track limits. Essi stanno fortemente condizionando l’inizio dell’attuale stagione della Formula Uno. Test Pirelli: Kubica gira con le ruote del 2022: sarebbe più facile mettere guardrail? Il campionato 2021 di Formula Uno sembra essersi incentrato su due argomenti: la lotta tra Hamilton e Verstappen ed il problema dei track limits. Durante le prime gare della stagione, molti piloti hanno visto cancellare i propri tempi a causa di piccole infrazioni che la direzione di gara non ha perdonato. Il tutto è iniziato nel Bahrain con il sorpasso oltre i limiti di pista di Verstappen su Hamilton. Anche in occasione di Imola, molti piloti si sono lamentati dei tanti tempi cancellati per essere andati oltre in determinati punti della pista. In merito a questo, il direttore di gara Michael ...