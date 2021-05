LIVE Sinner-Nadal 2-2 | Internazionali Roma DIRETTA | subito break e controbreak in apertura

(Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MILLMAN 30-30 Servizio ad uscire e poi dritto lungolinea vincente: schema vincente da parte di Rafa. 15-30 Martellasul rovescio diper poi cambiare improvvisamente dalla parte del dritto e sorprendere l’azzurro. 0-30 CHE DRITTO DI! Incrociato di rovescio che mettein fase difensiva e poi attacco meraviglioso in lungolinea con il dritto. 0-15 Primo doppio fallo della partita diche qualcosina sta concedendo in questo avvio. 2-2. Riesce a chiudere un game di platino, vincendo un braccio di ferro a suon di attacchi e difese con. Scambio condotto alla perfezione. 40-30 Prende le redini ...

Antico_Egitto : Sinner-Nadal live | Internazionali di tennis - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Sinner Nadal agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE - FSabathier : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE: Sinner sfida il 9 volte campione a Roma, Rafa Nadal! Che 2° turno agli Internazionali d'Italia ?? Segui la dirett… - SimoPagliarini_ : RT @Corriere: Sinner sfida Nadal sulla terra rossa, la cronaca dell’incontro Live - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE: Sinner sfida il 9 volte campione a Roma, Rafa Nadal! Che 2° turno agli Internazionali d'Italia ?? Segui la dirett… -

Sfida stellare sul Centrale del Foro Italico: Janniksfida per un posto agli ottavi il nove volte vincitore a Roma, lo spagnolo Rafa Nadal. Match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Già agli ottavi Berrettini ...Jannikoggi se la vede con Rafael Nadal agli Internazionali BNL d'Italia 2021 . L'altoatesino ... SEGUI ILSU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, ...Djokovic a Montecarlo e Rafa nel torneo di casa: “Comunque è sempre importante affrontare questi giocatori, si fa tanta esperienza. Loro tatticamente cercano sempre di portarti dove sei più scomodo I ...Sfida stellare sul Centrale del Foro Italico: Jannik Sinner affronta per un posto agli ottavi il nove volte vincitore a Roma, lo spagnolo Rafa Nadal. Match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro live ...