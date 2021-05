Il mercato in campo – Pep Clotet, chi ha fatto rinascere il Brescia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dieci vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, la regular season conclusa al settimo posto con 56 punti con qualificazione ai play-off, a punteggio pieno negli ultimi quattro turni. È la sintesi dello straordinario cammino di Pep Clotet alla guida del Brescia. Ad inizio febbraio il tecnico spagnolo trovò una situazione disastrosa da diversi punti di vista. Tre allenatori esonerati, una posizione deficitaria in classifica con i primi spettri della seconda retrocessione consecutiva, la pesante contestazione della tifoseria organizzata verso il Presidente Cellino, un discutibile mercato invernale con le partenze di Torregrossa e Sabelli, nonchè alcuni acquisti subito stoppati come Pandolfi e Ninkovic. Tutto sembrava girare nel modo peggiore, la scelta societaria di affidarsi ad un tecnico già conosciuto al Leeds ma alla prima esperienza ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dieci vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, la regular season conclusa al settimo posto con 56 punti con qualificazione ai play-off, a punteggio pieno negli ultimi quattro turni. È la sintesi dello straordinario cammino di Pepalla guida del. Ad inizio febbraio il tecnico spagnolo trovò una situazione disastrosa da diversi punti di vista. Tre allenatori esonerati, una posizione deficitaria in classifica con i primi spettri della seconda retrocessione consecutiva, la pesante contestazione della tifoseria organizzata verso il Presidente Cellino, un discutibileinvernale con le partenze di Torregrossa e Sabelli, nonchè alcuni acquisti subito stoppati come Pandolfi e Ninkovic. Tutto sembrava girare nel modo peggiore, la scelta societaria di affidarsi ad un tecnico già conosciuto al Leeds ma alla prima esperienza ...

Advertising

RenzoCianchetti : RT @LabParlamento: LOTTA ALLA #CONTRAFFAZIONE: GLI IMPRENDITORI #ITALIANI SCENDONO IN CAMPO Il #Covid ha stravolto il mercato. Anche dei #… - cristinho15 : @marco_rogerio_ Non si sa quale sarà la dirigenza il prossimo anno, l’allenatore nemmeno, tre quarti di rosa é sul… - Fef58 : RT @LabParlamento: LOTTA ALLA #CONTRAFFAZIONE: GLI IMPRENDITORI #ITALIANI SCENDONO IN CAMPO Il #Covid ha stravolto il mercato. Anche dei #… - claudio_2022 : RT @LabParlamento: LOTTA ALLA #CONTRAFFAZIONE: GLI IMPRENDITORI #ITALIANI SCENDONO IN CAMPO Il #Covid ha stravolto il mercato. Anche dei #… - ROMINA70672119 : RT @LabParlamento: LOTTA ALLA #CONTRAFFAZIONE: GLI IMPRENDITORI #ITALIANI SCENDONO IN CAMPO Il #Covid ha stravolto il mercato. Anche dei #… -