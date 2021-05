Gaza | pioggia di razzi verso il sud di Israele

Advertising

repubblica : ?? Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme - repubblica : ?? E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza - ilriformista : Tra le vittime decine di bambini #GazaUnderAttack - Alessan86925291 : Israele, pioggia di bombe su Gaza: 28 morti palestinesi, tra cui 10 bambini. Dall’enclave razzi anche su Tel Aviv:… - Agenpress : Gaza. Israele distrugge la sede dell'intelligence Hamas. Pioggia di razzi come reazione -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza pioggia

Hamas ha affermato di aver lanciato 130 razzi in reazione alla demolizione del palazzo a - Shuruk ae all'uccisione di alcuni suoi dirigenti militari. .... temendo la continuadi razzi in arrivo dalla Striscia di(quelli che non riesce l'Iron Dome a bloccare sul nascere); Hamas ha affermato di averne lanciati 130 come reazione alla ...Le forze di difesa israeliane hanno lanciato il più imponente attacco in tutta la Striscia dal conflitto del 2014. Mosca: "Leader di Hamas disposti a interrompere qualsiasi attività" ...Nella Striscia di Gaza il bilancio è di 56 morti, tra cui 14 bambini, cinque donne e un anziano. In Israele 7 vittime, tra cui un bimbo di sei anni ...