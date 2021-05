Galli: “Tra noi e Gran Bretagna 30 milioni di dosi di differenza” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poi, sulla attuale situazione pandemica, afferma: “Io non posso che tenere il freno a mano tirato, pur rendendomi conto che gli italiani sono stanchi della situazione oppressiva delle chiusure. Però in questi giorni abbiamo intubato dei quarantenni: è una minoranza ma è una realtà che esiste”. Massimiliano Galli torna a parlare in tivù, e lo fa, dicendo per l’ultima volta: “Ho da lavorare molto in questo periodo, scrivere, lavorare, fare lezioni e seminari, curare i malati” e aggiunge di essere: “un po’ stufo di ripetere le stesse cose. A volte si esasperano le cose finendo in contrapposizioni che non hanno senso a livello scientifico”, facendo forse riferimento alle accuse che gli sono state mosse circa il fatto di essere un po’ troppo presente sugli schermi televisivi. Sulla campagna vaccinale e la ritrosia degli italiani nei confronti di AstraZeneca dice: “Tra ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Poi, sulla attuale situazione pandemica, afferma: “Io non posso che tenere il freno a mano tirato, pur rendendomi conto che gli italiani sono stanchi della situazione oppressiva delle chiusure. Però in questi giorni abbiamo intubato dei quarantenni: è una minoranza ma è una realtà che esiste”. Massimilianotorna a parlare in tivù, e lo fa, dicendo per l’ultima volta: “Ho da lavorare molto in questo periodo, scrivere, lavorare, fare lezioni e seminari, curare i malati” e aggiunge di essere: “un po’ stufo di ripetere le stesse cose. A volte si esasperano le cose finendo in contrapposizioni che non hanno senso a livello scientifico”, facendo forse riferimento alle accuse che gli sono state mosse circa il fatto di essere un po’ troppo presente sugli schermi televisivi. Sulla campagna vaccinale e la ritrosia degli italiani nei confronti di AstraZeneca dice: “Tra ...

