Formazioni ufficiali Torino Milan: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Torino Milan match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Milan, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021. Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodríguez; Bonazzoli, Zaza. Allenatore: Nicola. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Çalhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodríguez; Bonazzoli, Zaza. Allenatore: Nicola.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Çalhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

