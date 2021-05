Donkey Kong: un nuovo gioco Nintendo Switch in 2D dal team di Super Mario Odyssey? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un nuovo gioco di Donkey Kong sembra sia in sviluppo presso Nintendo EPD Tokyo, un titolo in 2D destinato a celebrare il 40esimo anniversario.. Donkey Kong potrebbe avere un nuovo gioco in 2D in sviluppo per Nintendo Switch da parte di Nintendo EPD, ovvero uno dei principali studi interni della compagnia, responsabile recentemente di Super Mario Odyssey, questo secondo diverse voci di corridoio che stanno emergendo di recente. Tra le tante ricorrenze di questo periodo, infatti, c’è anche quella di Donkey Kong, che è poi il personaggio più “antico” di Nintendo e compie quest’anno ben 40 ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021) Undisembra sia in sviluppo pressoEPD Tokyo, un titolo in 2D destinato a celebrare il 40esimo anniversario..potrebbe avere unin 2D in sviluppo perda parte diEPD, ovvero uno dei principali studi interni della compagnia, responsabile recentemente di, questo secondo diverse voci di corridoio che stanno emergendo di recente. Tra le tante ricorrenze di questo periodo, infatti, c’è anche quella di, che è poi il personaggio più “antico” die compie quest’anno ben 40 ...

